Кто может иметь льготу

Право на 100% скидку имеют пенсионеры некоторых профессий, работавшие и продолжающие проживать в сельской местности после выхода на пенсию.

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Скидку на коммунальные услуги и топливо могут получить пенсионеры таких профессий:

Педагогические работники;

Медицинские и фармацевтические работники;

Специалисты по защите растений;

Работники музеев и библиотек;

Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры.

При каких условиях предоставляется скидка

Пенсионеры определенных профессий, которые работали в селе, могут получить 100% скидку на коммуналку и топливо, если:

Имеют 3 года соответствующего стажа;

Работали на льготной должности перед пенсией;

Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 грн.

Льгота действует 12 месяцев с месяца обращения до конца года. Не распространяется на семью льготника.

Документы для получения льготы:

Заявление о предоставлении льгот;

Документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

Справка о праве на льготу от отдела образования, здравоохранения, культуры или от райгосадминистрации, базируясь на данных трудовой книжки.

Как оформить скидку

Чтобы подать заявление и документы в Пенсионный фонд, существуют несколько путей: