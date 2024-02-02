Як оформити допомогу для малозабезпеченої сім'ї

Сім'ї, дохід яких менший за прожитковий мінімум, можуть отримати державну допомогу. Ця допомога надається протягом шести місяців з місяця звернення за її призначенням і не припиняється протягом першого місяця після закінчення воєнного стану, навіть якщо заявник пропустив строк її перегляду.

Як оформити допомогу

Державну соціальну допомогу можуть отримати сім'ї, які постійно проживають на території України та мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї з певних причин, що не залежать від них.

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Де можна подати заяву та отримати допомогу:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (якщо такі існують) рад.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи треба подавати

Заява про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням будь-якого виду соціальної допомоги. Довідка про участь особи в антитерористичній операції, заходах з забезпечення національної безпеки і оборони тощо (за наявності). Довідка про доходи у разі, якщо інформація про доходи відсутня в органах ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та не може бути отримана відповідним запитом. Інші необхідні документи, зазначені в законодавстві.

! Заяви можна подати особисто, відправити поштою або електронною формою через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики та інші інтегровані інформаційні системи.

! Допомога призначається сім'ям, які постійно проживають на території України та включають до свого складу певні категорії осіб, включаючи. Деякі особи, які перебувають на повному державному утриманні, не включаються до складу сім'ї.

Допомога призначається за місцем проживання особи, і в умовах воєнного стану виплата допомоги продовжується без звернення особи до органів соціального захисту населення. Після завершення воєнного стану, особи повинні оновити документи для продовження отримання допомоги.

Хто є членом малозабезпеченої сім'ї

До складу малозабезпеченої сім'ї включаються наступні категорії осіб:

Чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються, до досягнення 23 років і не мають власних сімей. Неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, і які проживають разом з батьками. Непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю і мають спільних дітей. Діти цієї категорії, які навчаються, включаються до складу сім'ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування.

Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не включаються до складу сім'ї.

Скільки отримують малозабезпечені сім'ї

Розміри допомоги визначені відсотковим співвідношенням до прожиткового мінімуму для відповідних соціальних та демографічних груп населення і будуть застосовуватися у 2024 році.

Для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — 1 362,6 гривні. Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) — 2 361 гривня. Для дітей — 130% відповідного прожиткового мінімуму, зокрема: