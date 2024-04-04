У яких випадках можливо отримати пенсію по інвалідності III групи

Пенсія за III групою інвалідності призначається на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії. Вона розраховується залежно від віку людини та обставин, за яких вона набула інвалідність.

Як призначається пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності нараховується особам, які частково втратили працездатність через захворювання чи травму, не пов'язані з виконанням трудових обов'язків.

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Для отримання пенсії за III групою інвалідності необхідно:

Пройти огляд у спеціалізованій комісії, яка встановлює групу інвалідності та може призначити додаткову експертизу.

Подати заяву на призначення пенсії до Пенсійного фонду протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності, аби виплати розпочались з моменту встановлення інвалідності.

У разі поновлення інвалідності після періоду відновлення здоров'я або припинення виплат через пропуск комісії без поважних причин, пенсія може бути відновлена з дати повторного встановлення інвалідності.

Які виплати отримують люди з III групою

Виплати для осіб з III групою інвалідності становлять:

50% від пенсійного забезпечення за віком для осіб з III групою інвалідності;

Виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи або ліквідаторів обчислюються на основі заробітку в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками або як п'ятикратний розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року;

Для постраждалих через воєнні дії виплати складають 60% від військового забезпечення. У 2024 році суми виплат збільшилися через зростання прожиткового мінімуму в Україні, який зріс з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

Мінімальні державні виплати по інвалідності наразі становлять: