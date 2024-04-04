У яких випадках можливо отримати пенсію по інвалідності III групи
4 квітня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Пенсія за III групою інвалідності призначається на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії. Вона розраховується залежно від віку людини та обставин, за яких вона набула інвалідність.
Як призначається пенсія по інвалідності
Пенсія по інвалідності нараховується особам, які частково втратили працездатність через захворювання чи травму, не пов'язані з виконанням трудових обов'язків.
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Для отримання пенсії за III групою інвалідності необхідно:
- Пройти огляд у спеціалізованій комісії, яка встановлює групу інвалідності та може призначити додаткову експертизу.
- Подати заяву на призначення пенсії до Пенсійного фонду протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності, аби виплати розпочались з моменту встановлення інвалідності.
- У разі поновлення інвалідності після періоду відновлення здоров'я або припинення виплат через пропуск комісії без поважних причин, пенсія може бути відновлена з дати повторного встановлення інвалідності.
Які виплати отримують люди з III групою
Виплати для осіб з III групою інвалідності становлять:
- 50% від пенсійного забезпечення за віком для осіб з III групою інвалідності;
- Виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи або ліквідаторів обчислюються на основі заробітку в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками або як п'ятикратний розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року;
- Для постраждалих через воєнні дії виплати складають 60% від військового забезпечення. У 2024 році суми виплат збільшилися через зростання прожиткового мінімуму в Україні, який зріс з 2 589 гривень до 2 920 гривень.
Мінімальні державні виплати по інвалідності наразі становлять:
- для осіб I групи інвалідності – не менше 2 760 гривень;
- для осіб II та III груп інвалідності, які не працюють – не менше 2 520 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю II чи III групи – не менше 2 093 гривень. Додатково до пенсії по інвалідності можуть застосовуватись надбавки, підвищення, спеціальні пенсії, включаючи пенсії за особливі заслуги перед державою, за умови права на них.