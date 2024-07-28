Хто з пенсіонерів має право на виплату у розмірі 10 пенсій

При виході на пенсію деякі категорії українців мають право на одноразову виплату, що дорівнює сумі десяти місячних пенсій. Ця виплата передбачена для певних працівників.

Десять пенсій за один раз

Як повідомляється, чималу виплату можуть мати працівники закладів охорони здоров'я, якщо вони не отримували інших пенсій, працювали у державних або комунальних установах та мають необхідний страховий стаж.

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При цьому, до страхового стажу, який визначає право на цю допомогу, зараховуються періоди роботи в державних та комунальних установах на посадах, передбачених відповідною постановою Кабміну.

! Право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій визначене в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

При призначенні пенсії за віком та для отримання грошової допомоги необхідно надати документи, які підтверджують виконання всіх умов. До відповідних документів нині належать:

Посвідчення особи Трудова книжка Документи, що підтверджують страховий стаж

! Працівники мають працювати на відповідних посадах у момент досягнення пенсійного віку. Для чоловіків цей стаж становить 35 років, для жінок — 30 років.