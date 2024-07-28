Десять пенсій за один раз

Як повідомляється, чималу виплату можуть мати працівники закладів охорони здоров'я, якщо вони не отримували інших пенсій, працювали у державних або комунальних установах та мають необхідний страховий стаж.

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При цьому, до страхового стажу, який визначає право на цю допомогу, зараховуються періоди роботи в державних та комунальних установах на посадах, передбачених відповідною постановою Кабміну.

Важливо! Право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій визначене в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

При призначенні пенсії за віком та для отримання грошової допомоги необхідно надати документи, які підтверджують виконання всіх умов. До відповідних документів нині належать:

Посвідчення особи Трудова книжка Документи, що підтверджують страховий стаж

Важливо! Працівники мають працювати на відповідних посадах у момент досягнення пенсійного віку. Для чоловіків цей стаж становить 35 років, для жінок — 30 років.