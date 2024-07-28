Десять пенсий за один раз
Как сообщается, немалую выплату могут иметь работники учреждений здравоохранения, если они не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.
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При этом, в страховой стаж, который определяет право на эту помощь, засчитываются периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.
При назначении пенсии по возрасту и для получения денежной помощи необходимо предоставить документы, которые подтверждают выполнение всех условий. К соответствующим документам сейчас относятся:
- Удостоверение личности
- Трудовая книжка
- Документы, подтверждающие страховой стаж