Десять пенсий за один раз

Как сообщается, немалую выплату могут иметь работники учреждений здравоохранения, если они не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.

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При этом, в страховой стаж, который определяет право на эту помощь, засчитываются периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.

При назначении пенсии по возрасту и для получения денежной помощи необходимо предоставить документы, которые подтверждают выполнение всех условий. К соответствующим документам сейчас относятся:

  1. Удостоверение личности
  2. Трудовая книжка
  3. Документы, подтверждающие страховой стаж