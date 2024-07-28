Десять пенсий за один раз

Как сообщается, немалую выплату могут иметь работники учреждений здравоохранения, если они не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.

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При этом, в страховой стаж, который определяет право на эту помощь, засчитываются периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.

Важно! Право на выплату денежной помощи в размере десяти месячных пенсий определено в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При назначении пенсии по возрасту и для получения денежной помощи необходимо предоставить документы, которые подтверждают выполнение всех условий. К соответствующим документам сейчас относятся:

Удостоверение личности Трудовая книжка Документы, подтверждающие страховой стаж

Важно! Работники должны работать на соответствующих должностях в момент достижения пенсионного возраста. Для мужчин этот стаж составляет 35 лет, для женщин - 30 лет.