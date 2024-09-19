Який розмір соціальної пенсії у 2024 році

Українці, які не встигли набути потрібну кількість стажу, можуть отримати спеціальну допомогу. Ця виплата має назву "соціальна пенсія".

Як визначається розмір цієї пенсії

Соціальна пенсія визначається індивідуально. Вона рівна різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців, повідомляє Кабмін.

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Нагадаємо! Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 січня – 2 361 гривня.

Водночас максимальна сума цієї виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, 3 028 гривень.

Така пенсія призначається виключно через особисте звернення особи. Тобто, громадянин має завітати до місцевого відділу соціального захисту населення з заявою і пакетом документів.

Який мінімум стажу у 2024 році

Мінімум стажу залежить віку:

щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно матиме щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Зверніть увагу! Мінімуми для виходу на пенсію зростатимуть для 60 та 63 років до 2028 року.