Как определяется размер этой пенсии

Социальная пенсия определяется индивидуально. Она равна разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев, сообщает Кабмин.

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Напомним! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января – 2 361 гривна.

При этом, максимальная сумма этой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, 3 028 гривен.

Такая пенсия назначается исключительно через личное обращение лица. То есть, гражданин должен посетить местный отдел социальной защиты населения с заявлением и пакетом документов.

Какой минимум стажа в 2024 году

Минимум стажа зависит возраста:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Обратите внимание! Минимумы для выхода на пенсию будут расти для 60 и 63 лет до 2028 года.