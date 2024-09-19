Как определяется размер этой пенсии
Социальная пенсия определяется индивидуально. Она равна разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев, сообщает Кабмин.
Читайте также Кризис начнется быстрее, чем говорил Буданов: как удешевление нефти приведет Россию к краху
Напомним! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января – 2 361 гривна.
При этом, максимальная сумма этой выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, 3 028 гривен.
Такая пенсия назначается исключительно через личное обращение лица. То есть, гражданин должен посетить местный отдел социальной защиты населения с заявлением и пакетом документов.
Какой минимум стажа в 2024 году
Минимум стажа зависит возраста:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 год стажа;
- в 63 года – 21 год стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Обратите внимание! Минимумы для выхода на пенсию будут расти для 60 и 63 лет до 2028 года.