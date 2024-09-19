Як визначається розмір цієї пенсії

Соціальна пенсія визначається індивідуально. Вона рівна різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців, повідомляє Кабмін.

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Нагадаємо! Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 січня – 2 361 гривня.

Водночас максимальна сума цієї виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, 3 028 гривень.

Така пенсія призначається виключно через особисте звернення особи. Тобто, громадянин має завітати до місцевого відділу соціального захисту населення з заявою і пакетом документів.

Який мінімум стажу у 2024 році

Мінімум стажу залежить віку:

щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно матиме щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Зверніть увагу! Мінімуми для виходу на пенсію зростатимуть для 60 та 63 років до 2028 року.