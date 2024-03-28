Війна, ЧАЕС та інвалідність : за яких обставин на пенсію можна піти достроково
28 березня 2024, 10:30Читать новость на русском
Деякі українці мають право піти на пенсію раніше за своїх однолітків та колег. Це пов'язано з певними обставинами у житті цих людей.
Хто може піти на пенсію достроково
Особи, які можуть вийти на пенсію достроково, визначаються статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До них належать:
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- дружини або чоловіки загиблих військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, які не вступили в повторний шлюб, а також батьки таких осіб;
- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС;
- воїни-інтернаціоналісти, які воювали в Афганістані;
- інваліди I групи з порушеннями зору, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;
- матері 5 або більше дітей, які виховали їх до 8-річного віку, а також матері інвалідів з дитинства;
- військовослужбовці та співробітники органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, хто отримав інвалідність під час виконання обов’язків служби;
- особи передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я;
- громадяни, які відпрацювали не менше 15 календарних років на Крайній Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі;
- люди, які страждають на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та інші.
Які документи знадобляться
Щоб оформити таку пенсію, треба написати відповідну заяву та надати наступні документи:
- посвідчення особи;
- трудова книжка або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи;
- ІПН;
- довідка про доходи (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, і за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі, якщо законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку).
Додатково може знадобитися:
- довідка про надбавки до пенсії;
- копія документів, що засвідчують право на пільги;
- свідоцтво про шлюб;
- довідку з податкової про відсутність доходів;
- свідоцтво про народження дитини.