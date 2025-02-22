Пенсійний вік для жінок: чи може багатодітна мати вийти на пенсію раніше

В Україні питання пенсійних виплат залишається чутливим, оскільки вони невеликі, а для виходу на пенсію потрібен значний трудовий стаж. Однак в Україні існує можливість дострокового виходу на пенсію, доступна лише для певних категорій, зокрема для багатодітних батьків.

Чи можуть багатодітні матері вийти раніше на пенсію

Українське законодавство передбачає перелік осіб, які мають право на дострокову пенсію. В Україні багатодітною вважається сім’я з трьома і більше дітьми. Втім, мати трьох дітей не має права на дострокову пенсію, передає 24 Канал із посиланням на Закон України.

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Однак жінки, які виховали п'ять і більше дітей до шести років, а також матері тяжкохворих та дітей з інвалідністю, можуть вийти на пенсію в 50 років за наявності 15 років стажу.

Якщо вихованням дітей займається батько, він може вийти на пенсію достроково — в 55 років, за наявності стажу не менше 20 років.

Згідно з поточним прожитковим мінімумом, мінімальна пенсія багатодітної матері складає 2 361 гривню. Якщо жінка не має стажу, але виконала умови (п’ятеро дітей), їй зарахують 15 років стажу, навіть без фактичної роботи.