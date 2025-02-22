Могут ли многодетные матери выйти раньше на пенсию

Украинское законодательство предусматривает перечень лиц, которые имеют право на досрочную пенсию. В Украине многодетной считается семья с тремя и более детьми. Впрочем, мать троих детей не имеет права на досрочную пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Однако женщины, которые воспитали пять и более детей до шести лет, а также матери тяжелобольных и детей с инвалидностью, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа.

Если воспитанием детей занимается отец, он может выйти на пенсию досрочно - в 55 лет, при наличии стажа не менее 20 лет.

Согласно текущему прожиточному минимуму, минимальная пенсия многодетной матери составляет 2 361 гривну. Если женщина не имеет стажа, но выполнила условия (пятеро детей), ей зачислят 15 лет стажа, даже без фактической работы.