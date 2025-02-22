Чи можуть багатодітні матері вийти раніше на пенсію

Українське законодавство передбачає перелік осіб, які мають право на дострокову пенсію. В Україні багатодітною вважається сім’я з трьома і більше дітьми. Втім, мати трьох дітей не має права на дострокову пенсію, передає 24 Канал із посиланням на Закон України.

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Однак жінки, які виховали п'ять і більше дітей до шести років, а також матері тяжкохворих та дітей з інвалідністю, можуть вийти на пенсію в 50 років за наявності 15 років стажу.

Якщо вихованням дітей займається батько, він може вийти на пенсію достроково — в 55 років, за наявності стажу не менше 20 років.

Згідно з поточним прожитковим мінімумом, мінімальна пенсія багатодітної матері складає 2 361 гривню. Якщо жінка не має стажу, але виконала умови (п’ятеро дітей), їй зарахують 15 років стажу, навіть без фактичної роботи.