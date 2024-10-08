Ці дві категорії пенсіонерів можуть втратити пенсії у 2025: що про це потрібно знати

Кабмін прагне оптимізувати використання бюджетних коштів. Зокрема і тих, що надходять як пенсійні виплати.

Хто може втратити свою пенсію

У статті 41 проєкту держбюджету України визначено, які категорії осіб можуть втратити свої пенсійні виплати у наступному році. Йдеться про невикористані кошти.

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Кабмін запропонував "забрати" на користь держави гроші з банківських рахунків пенсіонерів, які:

отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, за умови, що на їхніх рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли своєчасну ідентифікацію.

Після того як зняття коштів буде проведено, пенсія не буде надходити на такий рахунок. Виключенням є випадки, коли на пенсійний банківський рахунок накладено арешт чи інше обтяження.

Зверніть увагу! Вказаний законопроєкт не прийнято, його ще має розглянути ВРУ.