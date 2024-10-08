Кто может потерять свою пенсию

В статье 41 проекта госбюджета Украины определено, какие категории лиц могут потерять свои пенсионные выплаты в следующем году. Речь идет о неиспользованных средствах.

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Кабмин предложил "забрать" в пользу государства деньги с банковских счетов пенсионеров, которые:

получили статус переселенца до 24 февраля 2022 года, при условии, что на их счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли своевременную идентификацию.

После того как снятие средств проведут, пенсия не будет поступать на такой счет. Исключением являются случаи, когда на пенсионный банковский счет наложен арест или иное обременение.

Обратите внимание! Указанный законопроект не принят, его еще должен рассмотреть ВРУ.