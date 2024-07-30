Ранній вихід на пенсію: хто може піти на пенсію у 55 років

В Україні є ряд професій і умов, за яких пенсія за віком може бути призначена раніше визначених термінів, а саме у 55 років. Проте для цього потрібно відповідати певним вимогам, які у 2024 році також зазнали змін.

Хто може достроково вийти на пенсію

Зокрема, право на достроковий вихід на пенсію мають особи, які працювали в умовах шкідливого та важкого виробництва, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

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Отже, таким особам пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років за таких умов:

для чоловіків – за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

– за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; для жінок – за наявності не менше 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.