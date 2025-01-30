Частина пенсіонерів може залишитись без виплат: хто опинився у зоні ризику

Деякі українці можуть залишитися без законних пенсійних виплат. Кабімін досі не ухвалив потрібні постанови, через що частина пенсіонерів ризикує втратити свої виплати.

Хто може залишитись без пенсії

Як стало відомо, без пенсії можуть залишитись ті пенсіонери, які переїхали за кордон, наголосив експерт із пенсійних питань видання Сергій Коробкін, передає 24 Канал. Вони отримали право на продовження виплат пенсії, але за умови щорічної ідентифікації до 31 грудня.

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Річ у тім, що згідно з українським законодавством, виплата пенсії таким особам припиняється під час перебування за межами країни, якщо з відповідною державою не укладено пенсійний договір. Однак цей пункт законодавства було змінено через те, що багато пенсіонерів виїхали за кордон через війну.

Зауважте! Порядок виплат досі не затверджено урядом, що може призвести до зупинки пенсій. Міністерство соціальної політики заявило, що ухвала майже готова, але її ще не затвердили.