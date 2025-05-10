Допомога для родичів УБД: хто входить до складу родини пільговика

Учасники бойових дій можуть отримати чимало пільг та знижок від держави. Однак також допомогу від уряду надають родичам захисника чи захисниці.

Хто входить до складу родини пільговика

Для отримання пільг їм слід звернутися до Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До членів родини учасника бойових дій (тобто пільговика) належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник чи дієздатний повнолітній член родини пільговика, на якого поширюються пільги, подає документи до Пенсійного фонду:

заяву;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком;

копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги.

Важливо! Житлові пільги надаються з урахуванням доходів громадян і призначаються на 12 місяців від місяця, коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.