Ви могли це проґавити: хто з українців не отримає грошових виплат до Дня Незалежності

До Дня Незалежності України деякі люди можуть отримати разову грошову допомогу. Її виплатять до 24 серпня поточного року.

Хто не зможе отримати гроші до Дня Незалежності

Кошти передбачаються для українців, що відповідають певним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука.

Читайте також Понад 50 тисяч гривень: які категорії українців можуть отримати допомогу

Найбільші суми передбачені для осіб, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Зокрема особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримують до свята 3 100 гривень.

Передбачається допомога й для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.Їх держава надасть виплату у розмірі 1 000 гривень.

До того ж члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань), згідно зі слів Тараса Мельничука, отримають 650 гривень до 24 серпня.

Крім того, учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога отримають 450 гривень від держави цьогоріч.

Зверніть увагу! Для людей, які не підпадають під подібний опис, виплати до 24 серпня не передбачені.