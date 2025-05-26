Кто не сможет получить деньги ко Дню Независимости

Средства предусматриваются для украинцев, отвечающих определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.

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Наибольшие суммы предусмотрены для лиц, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

В частности лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, получают к празднику 3 100 гривен.

Предусматривается помощь и для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей выплату в размере 1 000 гривен.

К тому же члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовала в боевых действиях или была жертвой нацистских преследований), согласно словам Тараса Мельничука, получат 650 гривен до 24 августа.

Кроме того, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат 450 гривен от государства в этом году.

Обратите внимание! Для людей, которые не подпадают под подобное описание, выплаты до 24 августа не предусмотрены.