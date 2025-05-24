Кому предоставят 50 тысяч гривен помощи

Украинцы снова имеют возможность обратиться за финансовой помощью от Норвежского совета по делам беженцев. Программа предусматривает единовременную выплату в размере 10 800 гривен на человека, максимум 54 000 гривен на семью до пяти человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии"

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Приоритет будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения. Финансовую поддержку смогут получить семьи, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:

проживают в районах, где ведутся боевые действия;

были вынуждены покинуть свое жилье из-за войны;

вернулись в деоккупированные населенные пункты.