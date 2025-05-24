Кому нададуть 50 тисяч гривень допомоги

Українці знову мають можливість звернутися по фінансову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу, максимум 54 000 гривень на родину до п’яти осіб, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії"

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Пріоритет надаватиметься найбільш уразливим категоріям населення. Фінансову підтримку зможуть отримати родини, які відповідають одному або кільком з наступних критеріїв:

  • мешкають у районах, де ведуться бойові дії;
  • були вимушені залишити своє житло через війну;
  • повернулися до деокупованих населених пунктів.

Як подати заявку на допомогу

Подати заявку на участь у програмі можна до 17:00 27 травня 2025 року. Реєстрація доступна онлайн за спеціальним посиланням. Організатори застерігають: через велику кількість охочих форма може завантажуватися із затримкою.