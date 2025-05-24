Могут ли пенсионеры получать несколько доплат одновременно

Кроме основной пенсии, украинцам доступны и дополнительные выплаты. В государстве предусмотрено несколько видов таких надбавок, сообщает 24 Канал.

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Доплаты к пенсии для почетных доноров Украины

Пенсионеры, которые имеют звание почетного донора Украины, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии. Это касается лиц, которые безвозмездно сдали 40 максимально допустимых доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови.

Важно! Размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума, то есть в 2025 году это 292 гривны. Чтобы оформить выплату, следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и показать соответствующее удостоверение.

Возрастные надбавки к пенсии

Лица пенсионного возраста также могут рассчитывать на доплаты в зависимости от достигнутого возраста:

после 70 лет – 300 гривен;

после 75 лет – 456 гривен;

после 80 лет – 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в ПФУ отдельно не нужно.

Доплаты за потребность в уходе

Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году это составляет 944,4 гривны. Для назначения выплаты нужно подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить заключение медико-социальной экспертной комиссии.

Надбавка за проживание в зоне радиационного загрязнения

Пенсионеры, которые постоянно проживают в зонах обязательного или добровольного отселения из-за аварии на ЧАЭС, имеют право на доплату к пенсии в размере 2 361 гривну ежемесячно.

Важно! Обязательным условием является наличие статуса пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.