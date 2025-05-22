Какая сейчас выплата на погребение

В 2025 году такая выплата не предоставляется пенсионерам, находившимся на полном государственном содержании. То есть, если расходы на погребение покрывались из бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пособия на погребение пенсионера зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия, и может составлять от 2 до 3 месячных пенсий или не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 3 028 гривен,

– сообщает ПФУ.

К примеру, такая помощь для военных пенсионеров должна составлять трехмесячную пенсию. В то же время она не будет менее пятикратного прожиточного минимума, то есть – 13 420 гривен.

Чтобы получить такую помощь, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и пакетом документов: