Яка зараз виплата на поховання

У 2025 році така виплата не надається пенсіонерам, що перебували на повному державному утриманні. Тобто, якщо витрати на поховання покривалися з бюджету, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Розмір допомоги на поховання пенсіонера залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, і може становити від 2 до 3 місячних пенсій або не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який в 2025 році складає 3 028 гривень,

– повідомляє ПФУ.

До прикладу, така допомога для військових пенсіонерів має складати тримісячну пенсію. Водночас вона не буде менш як п'ятикратний прожитковий мінімум, тобто – 13 420 гривень.

Щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутись у ПФУ із спеціальною заявою і пакетом документів: