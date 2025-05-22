Яка зараз виплата на поховання
У 2025 році така виплата не надається пенсіонерам, що перебували на повному державному утриманні. Тобто, якщо витрати на поховання покривалися з бюджету, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Розмір допомоги на поховання пенсіонера залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, і може становити від 2 до 3 місячних пенсій або не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який в 2025 році складає 3 028 гривень,
– повідомляє ПФУ.
До прикладу, така допомога для військових пенсіонерів має складати тримісячну пенсію. Водночас вона не буде менш як п'ятикратний прожитковий мінімум, тобто – 13 420 гривень.
Щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутись у ПФУ із спеціальною заявою і пакетом документів:
- паспорт заявника;
- його ідентифікаційний код;
- витяг із Державного реєстру актів цивільного стану (або ж довідка про смерть пенсіонера);
- свідоцтво про смерть пенсіонера.