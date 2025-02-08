8 лютого, 16:54
Хто не отримає індексацію пенсії у березні
Основні тези
- У 2025 році в Україні відбудеться індексація пенсій, але не всі пенсіонери отримають підвищення.
- Підвищення стосується лише основної частини пенсії, і пенсіонери з невеликими пенсіями можуть не відчути змін.
У 2025 році в Україні відбудеться індексація пенсій, проте не всі пенсіонери зможуть отримати підвищення. Деякі категорії громадян залишаться без перерахунку.
Хто не отримає підвищення
Індексація покликана осучаснити пенсії, тож нещодавні пенсіонери можуть не отримати перерахунок виплат, передає 24 Канал з посиланням на NV.
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Окрім того, деякі пенсіонери можуть не помітити змін через особливості нарахування. Підвищення стосується лише основної частини пенсії, що розраховується за формулою, без урахування додаткових доплат і надбавок.
Чому не всі пенсіонери відчують реальне збільшення виплатЯкщо пенсія становить 1 230 гривень, а з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації на 10% основна сума збільшиться до 1 353 гривень. Однак доплата зменшиться, і загальна сума пенсії залишиться 2 361 гривня.
Березнева індексація пенсій: коротко
- Остаточний розмір підвищення пенсій стане відомим наприкінці лютого – на початку березня. Він залежатиме від рівня річної інфляції та середнього зростання зарплат, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.
- За попередніми прогнозами експертів, пенсії можуть зрости на близько 10%. Однак законодавство передбачає мінімальну надбавку в 100 гривень і максимальне збільшення до 1 500 гривень.