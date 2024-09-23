Яку надбавку отримають пенсіонери старше 70 років у жовтні

У жовтні частина пенсіонерів відчує зростання пенсії. На це вплине нарахування спеціальної надбавки за віком.

Який розмір надбавки за віком зараз

Надбавку за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років. Умовою для її нарахування є те, що загальна щомісячна пенсійна виплата громадянина менша ніж 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ.

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Зверніть увагу! Під загальною виплатою мається на увазі загальна сума пенсії та усіх надбавок.

Зараз надбавка за віком складає:

для осіб від 70 до 74 років включно така доплата становить 300 гривень;

громадяни від 75 до 79 років включно отримують надбавку 456 гривень;

особи старше 80 років мають доплату уже 570 гривень.

Надбавка за віком додається до основного розміру пенсії автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ для цього непотрібно. Доплата нараховується та зростає у місяць, коли пенсіонер сягає нової вікової межі.