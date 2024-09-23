Який розмір надбавки за віком зараз

Надбавку за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років. Умовою для її нарахування є те, що загальна щомісячна пенсійна виплата громадянина менша ніж 10 340,35 гривні, повідомляє ПФУ.

Читайте також Хто з громадян може отримати збільшену пенсію завдяки змішаному стажу

Зверніть увагу! Під загальною виплатою мається на увазі загальна сума пенсії та усіх надбавок.

Зараз надбавка за віком складає:

для осіб від 70 до 74 років включно така доплата становить 300 гривень;

громадяни від 75 до 79 років включно отримують надбавку 456 гривень;

особи старше 80 років мають доплату уже 570 гривень.

Надбавка за віком додається до основного розміру пенсії автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ для цього непотрібно. Доплата нараховується та зростає у місяць, коли пенсіонер сягає нової вікової межі.