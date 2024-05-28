Понад 23 тисячі: хто з пенсіонерів може розраховувати на таку пенсію

У 2024 році виріс показник мінімальної пенсії. Відповідно до цього зросла й максимальна пенсійна виплата – до понад 23 тисяч гривень. Але отримати таку суму можуть не всі пенсіонери.

На скільки виросла максимальна пенсія у 2024 році

Нагадуємо, що з 1 січня цього року в Україні зросла мінімальна пенсія – з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Порівняно з минулим роком виплата збільшилася на 268 гривень.

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Водночас зі збільшенням мінімальної пенсійної виплати зросла й максимальна пенсія. Вона становить 10 прожиткових мінімумів – тобто з 20 930 тисяч гривень такі виплати зросли до 23 610 гривень.

Розміри стажу для виходу на пенсію

Максимальну пенсію отримують деякі категорії: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Щороку в Україні змінюються вимоги для виходу на пенсію. Наразі мінімум стажу, який необхідно для виходу на пенсію у 60 років, становить 31 рік.

у 2025 році потрібно мати вже 32 роки стажу,

у 2026 році – 33 роки стажу,

у 2027 році – 34 роки стажу,

у 2028 році – 35 років стажу.

Водночас у віці 63 років вимагається 21 рік стажу цьогоріч: