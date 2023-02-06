Яким працівникам в Україні платять більше ніж 50 тисяч
У кожній галузі підприємницької діяльності в Україні є вакансії з заробітною платнею понад 50 і навіть 100 тисяч гривень. На деяких із високооплачуваних позицій пропонують сучасні професії, які з'явилися не більше десяти років тому.
Без сумніву, найбільш оплачуваною професією є розробка програмного забезпечення. Також високу зарплатню пропонують у сферах продажів, міжнародних перевезень, логістики та на керівних посадах. Високу зарплатню можна отримувати й у сфері обслуговування.
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ТОП високооплачуваних професій
Згідно з інформацією сайту Work.ua, в усіх 28 категоріях пропозицій роботи є вакансії з зарплатнею понад 50 000 гривень. ТОП позицій за зарплатнею виглядає так:
- Директор із закупівель зернових та олійних культур до Green Logistics. На цій позиції пропонується до 500 тисяч зарплатні Для виконання обов'язків потрібен попередній досвід.
- Media buyer до Level99. Професія медіа баєра передбачає запуск рекламних компаній на різних платформах, у першу чергу онлайн-майданчиках. На цій позиції пропонується 287 тисяч прибутку.
- Розробка програмного забезпечення на мові Golang. На найбільш високооплачуваній позиції на Work.ua пропонується до 326 тисяч заробітку.
- Керівник з розвитку партнерств до онлайн-казино. Заробітна платня може досягти 350 тисяч гривень.
- Менеджер з продажів до будівельної компанії. На цій позиції пропонують до 200 тисяч зарплатні.
Високооплачувані позиції у сфері обслуговування
Домробітники, прибиральники та няні в Україні можуть отримувати хороший заробіток. На платформі Work.ua наразі є близько 90 вакансій у цій сфері з зарплатнею понад 50 тисяч гривень. найвисокооплачуваніші з них такі:
- На позиції няні з проживанням пропонують 84 тисяч гривень заробітку. Графік роботи передбачає 2 місяці безперервної роботи, а потім 2 місяці відпочинку.
- Кухар у підрозділі ЗСУ може отримувати зарплатню до 113 тисяч гривень. На цю позицію розглядають виключно чоловіків, а робота передбачає офіційну мобілізацію до лав ЗСУ.
- Продавець-консультант до магазину чоловічого одягу. На цій позиції за інформацією у вакансії можна заробляти до 90 тисяч гривень.
Робота для українців за кордоном
- Українським біженцям можливо знайти роботу у Європі. Раніше ми писали, які вакансії доступні в Чехії, Румунії та Нідерландах.
- Для того, що знайти роботу у Польщі, можна скористатися лайфхаками.
- В Чехії роботодавці активно шукають іноземних працівників, і доволі часто вакантні позиції займають українці. Найпопулярніші позиції охоплюють як виробництво, так і соціальну сферу та сферу обслуговування.