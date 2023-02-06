Яким працівникам в Україні платять більше ніж 50 тисяч

У кожній галузі підприємницької діяльності в Україні є вакансії з заробітною платнею понад 50 і навіть 100 тисяч гривень. На деяких із високооплачуваних позицій пропонують сучасні професії, які з'явилися не більше десяти років тому.

Без сумніву, найбільш оплачуваною професією є розробка програмного забезпечення. Також високу зарплатню пропонують у сферах продажів, міжнародних перевезень, логістики та на керівних посадах. Високу зарплатню можна отримувати й у сфері обслуговування.

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ТОП високооплачуваних професій

Згідно з інформацією сайту Work.ua, в усіх 28 категоріях пропозицій роботи є вакансії з зарплатнею понад 50 000 гривень. ТОП позицій за зарплатнею виглядає так:

Високооплачувані позиції у сфері обслуговування

Домробітники, прибиральники та няні в Україні можуть отримувати хороший заробіток. На платформі Work.ua наразі є близько 90 вакансій у цій сфері з зарплатнею понад 50 тисяч гривень. найвисокооплачуваніші з них такі:

На позиції няні з проживанням пропонують 84 тисяч гривень заробітку. Графік роботи передбачає 2 місяці безперервної роботи, а потім 2 місяці відпочинку.

Кухар у підрозділі ЗСУ може отримувати зарплатню до 113 тисяч гривень. На цю позицію розглядають виключно чоловіків, а робота передбачає офіційну мобілізацію до лав ЗСУ.

Продавець-консультант до магазину чоловічого одягу. На цій позиції за інформацією у вакансії можна заробляти до 90 тисяч гривень.

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