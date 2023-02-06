Без сомнения, наиболее оплачиваемой профессией является разработка программного обеспечения. Также высокую зарплату предлагают в сфере продаж, международных перевозок, логистики и на руководящих должностях. Высокую заработную плату можно получать и в сфере обслуживания.
Интересно 35 тысяч долларов в месяц: Даша Квиткова рассказала, как зарабатывает такие деньги
ТОП высокооплачиваемых профессий
Согласно информации сайта Work.ua, во всех 28 категориях предложений работы есть вакансии с зарплатой более 50 000 гривен. ТОП позиций по зарплате выглядит так:
- Директор по закупкам зерновых и масличных культур к Green Logistics. На этой позиции предлагается до 500 тысяч зарплаты. Для выполнения обязанностей требуется предыдущий опыт.
- Media buyer к Level99. Профессия медиа баера предполагает запуск рекламных компаний на разных платформах, в первую очередь онлайн-площадках. На этой позиции предлагается 287 000 прибыли.
- Разработка программного обеспечения на языке Golang. На наиболее высокооплачиваемой позиции на Work.ua предлагается до 326 тысяч заработка.
- Руководитель по развитию партнерств в онлайн-казино. Заработная плата может достигнуть 350 тысяч гривен.
- Менеджер по продажам к строительной компании. На этой позиции предлагают до 200 тысяч зарплат.
Высокооплачиваемые позиции в сфере обслуживания
Домработники, уборщики и няни в Украине могут получать хороший заработок. На платформе Work.ua сейчас около 90 вакансий в этой сфере с зарплатой более 50 тысяч гривен. самые высокооплачиваемые из них:
- На позиции няни с проживанием предлагают 84 тысячи гривен заработка. График работы предполагает 2 месяца непрерывной работы, а затем 2 месяца отдыха.
- Повар в подразделении ВСУ может получать зарплату до 113 тысяч гривен. На эту позицию рассматривают исключительно мужчин, а работа предусматривает официальную мобилизацию в ряды ВСУ.
- Продавец-консультант в магазин мужской одежды. На этой позиции, по информации в вакансии, можно зарабатывать до 90 тысяч гривен.
Работа для украинцев за границей
- Украинским беженцам можно найти работу в Европе. Раньше мы писали, какие вакансии доступны в Чехии, Румынии и Нидерландах.
- Для того, чтобы найти работу в Польше, можно воспользоваться лайфхаками.
- В Чехии работодатели активно ищут иностранных работников, и зачастую вакантные позиции занимают украинцы. Самые популярные позиции охватывает как производство, так и социальную сферу и сферу обслуживания.