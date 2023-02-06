Без сомнения, наиболее оплачиваемой профессией является разработка программного обеспечения. Также высокую зарплату предлагают в сфере продаж, международных перевозок, логистики и на руководящих должностях. Высокую заработную плату можно получать и в сфере обслуживания.

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ТОП высокооплачиваемых профессий

Согласно информации сайта Work.ua, во всех 28 категориях предложений работы есть вакансии с зарплатой более 50 000 гривен. ТОП позиций по зарплате выглядит так:

Высокооплачиваемые позиции в сфере обслуживания

Домработники, уборщики и няни в Украине могут получать хороший заработок. На платформе Work.ua сейчас около 90 вакансий в этой сфере с зарплатой более 50 тысяч гривен. самые высокооплачиваемые из них:

На позиции няни с проживанием предлагают 84 тысячи гривен заработка. График работы предполагает 2 месяца непрерывной работы, а затем 2 месяца отдыха.

Повар в подразделении ВСУ может получать зарплату до 113 тысяч гривен. На эту позицию рассматривают исключительно мужчин, а работа предусматривает официальную мобилизацию в ряды ВСУ.

Продавец-консультант в магазин мужской одежды. На этой позиции, по информации в вакансии, можно зарабатывать до 90 тысяч гривен.

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