Додаткова тисяча: хто з пенсіонерів отримає її у серпні
Джерело:ПФУ
Українські пенсіонери можуть отримати різні надбавки. У тому числі і доплату через погіршений стан здоров'я.
У кого зросте серпнева пенсія
Надбавка через погіршений стан здоров'я надається пенсіонерам після 80 років. За умови, що такі особи отримують пенсію за віком.
Читайте також Українці почали менше переказувати коштів в Україну з-за кордону
Також важливими умовами для отримання цієї надбавки є:
- проживання на самоті;
- потреба пенсіонера у догляді від сторонніх осіб (від соціальних працівників).
Така надбавка призначається виключно після особистого звернення пенсіонера у ПФУ. Спеціалісти Пенсійного фонду мають визначити чи відповідає особа визначеним критеріям.
У ПФУ пенсіонер має написати заяву, а також додати документи, що засвідчують погіршений стан здоров'я.Зверніть увагу! Звернутись у ПФУ пенсіонер може і онлайн, через портал Пенсійного фонду.
Розмір цієї надбавки розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз така доплата складає 944 гривні.Нагадаємо! В Україні планують скасувати прожитковий мінімум.