Додаткова тисяча: хто з пенсіонерів отримає її у серпні

Українські пенсіонери можуть отримати різні надбавки. У тому числі і доплату через погіршений стан здоров'я.

У кого зросте серпнева пенсія

Надбавка через погіршений стан здоров'я надається пенсіонерам після 80 років. За умови, що такі особи отримують пенсію за віком.

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Також важливими умовами для отримання цієї надбавки є:

проживання на самоті;

потреба пенсіонера у догляді від сторонніх осіб (від соціальних працівників).

Така надбавка призначається виключно після особистого звернення пенсіонера у ПФУ. Спеціалісти Пенсійного фонду мають визначити чи відповідає особа визначеним критеріям.

У ПФУ пенсіонер має написати заяву, а також додати документи, що засвідчують погіршений стан здоров'я.

Звернутись у ПФУ пенсіонер може і онлайн, через портал Пенсійного фонду.

Розмір цієї надбавки розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто зараз така доплата складає 944 гривні.