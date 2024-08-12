Що буде замість прожиткового мінімуму

Замість прожиткового мінімуму українці матимуть базову соціальну допомогу, розповіла у ефірі телемарафону міністерка Оксана Жолнович, передає 24 Канал. Розмір цієї виплати залежатиме від складу родини та домогосподарства.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати.

Жолнович зазначила, що теперішній прожитковий мінімум занадто малий, аби забезпечити потреби людини. Тому, на думку урядовиці, логічним рішенням буде об'єднання різних виплат в одній базовій.

Тобто натомість буде впроваджено лише два види допомоги: