Что будет вместо прожиточного минимума
Вместо прожиточного минимума украинцы будут иметь базовую социальную помощь, рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, передает 24 канал. Размер этой выплаты будет зависеть от состава семьи и домохозяйства.
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Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.
Жолнович отметила, что нынешний прожиточный минимум слишком мал, чтобы обеспечить потребности человека. Поэтому, по мнению чиновницы, логичным решением будет объединение различных выплат в одной базовой.
То есть, как следствие, будет внедрено только два вида помощи:
- выплата по уходу, если лицо потеряло трудоспособность;
- выплата для тех, кто временно имеет проблемы с финансовым обеспечением.