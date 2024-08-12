Какие выплаты можно получить

Помощь при усыновлении ребенка назначают на каждого усыновленного ребенка, если усыновитель обратился за ее назначением не позднее календарного года со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, передает 24 Канал.

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Общая сумма выплаты составляет 41 280 гривен. Сначала опекун получает 10 320 гривен, а остальная сумма поступит в течение 3 лет.

Как оформить помощь в Дії

  • Переходим по ссылке.
  • Нажимаем "Подать заявление" и авторизуемся с помощью Дія.Підпису, файлового или аппаратного ключа.
  • Указываем данные ребенка / детей, на которых нужно оформить помощь.
  • Выбираем способ получения помощи.
  • Указываем данные о судебном решении об усыновлении.
  • Проверяем сформированное заявление и подписываем его электронной подписью или Дія.Подписью. Затем отправляем его на рассмотрение в орган социальной защиты населения.
  • Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале Дія.
  • Уведомление о рассмотрении заявления придет, в частности, и на вашу электронную почту.

Также заявление можно подать через:

  • структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районного в г. Киеве и Севастополе;
  • исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;
  • ЦПАУ.