Какие выплаты можно получить

Помощь при усыновлении ребенка назначают на каждого усыновленного ребенка, если усыновитель обратился за ее назначением не позднее календарного года со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, передает 24 Канал.

Читайте также Доплаты за детей и донорство: кто может их получить

Заметьте! Если усыновителей двое, они оба имеют право на выплаты по своему усмотрению.

Общая сумма выплаты составляет 41 280 гривен. Сначала опекун получает 10 320 гривен, а остальная сумма поступит в течение 3 лет.

Как оформить помощь в Дії

Переходим по ссылке.

Нажимаем "Подать заявление" и авторизуемся с помощью Дія.Підпису, файлового или аппаратного ключа.

Указываем данные ребенка / детей, на которых нужно оформить помощь.

Выбираем способ получения помощи.

Указываем данные о судебном решении об усыновлении.

Проверяем сформированное заявление и подписываем его электронной подписью или Дія.Подписью. Затем отправляем его на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале Дія.

Уведомление о рассмотрении заявления придет, в частности, и на вашу электронную почту.

Напомним! Заявку будут рассматривать до 10 дней.

Также заявление можно подать через: