Які виплати можна отримати

Допомогу при усиновленні дитини призначають на кожну усиновлену дитину, якщо усиновлювач звернувся за її призначенням не пізніше календарного року із дня набуття законної сили рішенням суду про усиновлення, передає 24 Канал.

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Зауважте! Якщо усиновлювачів двоє, вони обидва мають право на виплати на власний розсуд.

Загальна сума виплати становить 41 280 гривень. Спочатку опікун отримує 10 320 гривень, а решта суми надійде протягом 3 років.

Як оформити допомогу в Дії

Переходимо за посиланням.

Натискаємо "Подати заяву" та авторизуємось за допомогою Дія.Підпису, файлового або апаратного ключа.

Зазначаємо дані дитини / дітей, на яких потрібно оформити допомогу.

Обираємо спосіб отримання допомоги.

Зазначаємо дані про судове рішення про усиновлення.

Перевіряємо сформовану заяву й підписуємо її електронним підписом або Дія.Підписом. Потім надсилаємо її на розгляд в орган соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі Дія.

Сповіщення про розгляд заяви прийде, зокрема, й на вашу електронну пошту.

Нагадаємо! Заявку розглядатимуть до 10 днів.

Також заяву можна подати через: