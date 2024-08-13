Як скоротились перекази

Різко скоротилась кількість переказів українських заробітчан з-за кордону в Україну. Ще торік українці надсилали щомісячно орієнтовно 1 мільярд доларів.

Читайте також Відновлювальна енергетика: Кабмін затвердив нацплан до 2030 року

Уже цьогоріч у першому кварталі це значення впало на 800 мільйонів доларів. А уже з квітня по червень українці почали надсилати ще менше – орієнтовно 700 мільйонів доларів.

Данило Монін Економічний експерт Таке різке падіння переказів свідчить про очевидну тенденцію поступового переїзду сімей з України. Судячи з усього, за підсумками 2024 року Україна отримає тільки 8,5 мільярдів доларів переказів, хоча до війни отримувала 12 – 13 мільярдів доларів.

Монін зауважує, що за перші пів року цьогоріч надійшло 4,5 мільярда доларів з-за кордону. Для порівняння, в аналогічний період минулого року це значення складало 5,9 мільярда доларів.

Тобто спад складає орієнтовно 20 – 25% у річному вимірі.