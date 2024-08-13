Как сократились переводы

Резко сократились количество переводов украинских заробитчан из-за границы в Украину. Еще в прошлом году украинцы присылали ежемесячно ориентировочно 1 миллиард долларов.

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Уже в этом году в первом квартале это значение упало на 800 миллионов долларов. А уже с апреля по июнь украинцы начали отправлять еще меньше – ориентировочно 700 миллионов долларов.

Даниил Монин Экономический эксперт Такое резкое резкое падение переводов свидетельствует об очевидной тенденции постепенного переезда семей из Украины. Судя по всему, по итогам 2024 года Украина получит только 8,5 миллиардов долларов переводов, хотя до войны получала 12 – 13 миллиардов долларов.

Монин отмечает, что за первые полгода в этом году поступило 4,5 миллиарда долларов из-за рубежа. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года это значение составляло 5,9 миллиарда долларов.

То есть спад составляет ориентировочно 20 – 25% в годовом измерении.