Одноразова допомога пенсіонерам: хто з українців її отримає влітку

15 липня 2024, 15:07
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Влітку 2024 року деякі пенсіонери зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Розмір такої виплати може становити від 300 до 3 000 гривень.

Хто має право на виплату

Одноразова допомога передбачена громадянам, які мають інвалідність, отримали каліцтво на виробництві або з певних інших причин. 

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Сума надбавки залежатиме від групи інвалідності:

  • 3 100 гривень – для I групи інвалідності.
  • 2 900 гривень – для II групи інвалідності.
  • 2 700 гривень – для III групи інвалідності.
Важливо! Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною також отримають 3 100 гривень.

Окрім основних виплат, деякі категорії отримають додаткові 1 000 гривень:

  • Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності.
  • Колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць утримання.
  • Діти, які народилися в зазначених місцях.

Також по 650 гривень отримають такі категорії громадян:

  • Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України.
  • Дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружилися вдруге.
  • Дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни й жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не одружилися вдруге.
Зауважте! Ці виплати є підтримкою для тих, хто зазнав значних втрат та обставин, і покликані допомогти забезпечити їхні потреби.
Автор: Дарія Подвишенна