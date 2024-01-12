Деякі пенсіонери можуть мати 300 гривень надбавки — за що її нараховують
Джерело:ВРУ
З 1 січня в Україні зріс прожитковий мінімум, а з ним — пенсії та деякі надбавки до них. Тож, певна категорія пенсіонерів має право отримати додаткових 292 гривні надбавки до основних виплат.
Хто може чекати надбавки
У 2024 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшився до 2361 гривні, в той час, як загальний прожитковий мінімум на особу на місяць тепер становить 2 920 гривень.
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Відтак, збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Згідно із Законом про донорство крові, Почесні донори України мають право на 10% надбавки до пенсії від прожиткового мінімуму на особу, що наразі дорівнює 292 гривням.Зауважте! Статус Почесного донора України надається громадянам, які безкоштовно здали 40 доз цільної крові або компонентів крові, отриманих методом аферезу, або 60 доз плазми.
Які ще надбавки можуть мати пенсіонери
В Україні пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії:
- Надбавки за вік: Пенсіонери отримують додатково до пенсії 300 гривень у віці 70-74 роки, 456 гривень у віці 75-79 років, та 570 гривень для тих, кому 80 років і більше. Ця надбавка нараховується автоматично.
- Надбавки за догляд за дітьми: Пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, можуть отримати додатково 150 гривень за кожну дитину. Для отримання цієї надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду.
- Надбавки за надмірний стаж: Пенсіонери зі страховим стажем, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, мають право на надбавку у розмірі 1% від пенсії, але не більше 20,9 гривень за кожний додатковий рік.
- Надбавка для самотніх пенсіонерів, яким потрібен догляд: Пенсіонери старше 80 років, які проживають самі і потребують догляду, мають право на цю надбавку. Втім, вона не нараховується, якщо пенсіонер вже отримує інші види надбавок, наприклад, за інвалідність.