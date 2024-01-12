Деякі пенсіонери можуть мати 300 гривень надбавки — за що її нараховують

З 1 січня в Україні зріс прожитковий мінімум, а з ним — пенсії та деякі надбавки до них. Тож, певна категорія пенсіонерів має право отримати додаткових 292 гривні надбавки до основних виплат.

Хто може чекати надбавки

У 2024 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшився до 2361 гривні, в той час, як загальний прожитковий мінімум на особу на місяць тепер становить 2 920 гривень.

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Відтак, збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Згідно із Законом про донорство крові, Почесні донори України мають право на 10% надбавки до пенсії від прожиткового мінімуму на особу, що наразі дорівнює 292 гривням.

! Статус Почесного донора України надається громадянам, які безкоштовно здали 40 доз цільної крові або компонентів крові, отриманих методом аферезу, або 60 доз плазми.

Які ще надбавки можуть мати пенсіонери

В Україні пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії: