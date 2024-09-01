Українські пенсіонери можуть отримати ці послуги безплатно

Українські пенсіонери мають право на певні пільги. Деякі послуги можуть надаватись таким громадянам безкоштовно або ж значною знижкою.

Які пільги можуть надаватися

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Виключенням є таксі.

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Також пенсіонер може безплатно пересуватись у залізничному транспорті приміського сполучення Які ще пільги мають ці громадяни:

юридичні послуги безоплатно чи з вагомою знижкою;

звільнення від сплати земельного податку.

Чи можуть пенсіонери не платити за комуналку

Не оплачувати ЖКП зовсім можуть лише деякі громадяни. Йдеться про пенсіонерів, що проживають у сільської місцевості і працюють в одній зі сфер:

культури;

медицини;

освіти;

захисту рослин

тощо.

Щоб зменшити комуналку, пенсіонери можуть оформити субсидію. Така допомога надається, якщо дохід домогосподарства, де проживає особа, дійсно не дозволяє оплачувати ЖКП самостійно.

Зверніть увагу! Які документи потрібні для оформлення субсидії читайте тут.