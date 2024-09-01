Какие льготы могут предоставляться

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Исключением является такси.

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Также пенсионер может бесплатно передвигаться в железнодорожном транспорте пригородного сообщения Какие еще льготы имеют эти граждане:

юридические услуги бесплатно или с весомой скидкой;

освобождение от уплаты земельного налога.

Могут ли пенсионеры не платить за коммуналку

Не платить за ЖКУ совсем могут лишь некоторые граждане. Речь идет о пенсионерах, проживающих в сельской местности и работающих в одной из сфер:

культуры;

медицины;

образования;

защиты растений

и тому подобное.

Чтобы уменьшить коммуналку, пенсионеры могут оформить субсидию. Такая помощь предоставляется, если доход домохозяйства, где проживает лицо, действительно не позволяет оплачивать ЖКУ самостоятельно.

Обратите внимание! Какие документы нужны для оформления субсидии читайте здесь.