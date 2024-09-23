Пенсії українців у жовтні зростуть: хто отримає нову надбавку від ООН

Частина українців може отримати спеціальну надбавку до пенсії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Допомога надається, якщо особа відповідає певним критеріям.

Хто має право на допомогу від ООН

Як повідомляє Мінсоцполітики, надбавка від ООН надається пенсіонерам, що мають пенсію менш як 3 250 гривень. Головною умовою є те, що такий громадянин проживає у зоні активних або потенційних бойових дій.

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Зверніть увагу! На таку допомогу мають право лише ті особи, які не отримували з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги чи виплат для ВПО.

Надбавка від ООН розраховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 та сумою пенсії. Тобто, якщо особа має пенсійну виплату – 2 800 гривень, її надбавка 450 гривень.

Зауважте! Така допомога додається до пенсії автоматично. Отримувачів відповідальні органи визначають, відповідно до даних, що розміщені у реєстрах. Виплачувати надбавку планують щонайменше до кінця 2024 року.