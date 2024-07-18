Виплата розміром в 10 пенсій: хто може її отримати

При виході на пенсію деякі категорії українців можуть отримати разову виплату у сумі десяти щомісячних пенсій. Ця виплата доступна для працівників закладів охорони здоров'я.

Хто може отримати 10 пенсій за раз

Таку виплату можуть мати працівники закладів охорони здоров'я, якщо вони не отримували інших пенсій, працювали у державних або комунальних установах та мають необхідний страховий стаж.

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Для чоловіків цей стаж становить 35 років, для жінок — 30 років.

Працівники мають працювати на відповідних посадах у момент досягнення пенсійного віку.

При призначенні пенсії за віком та для отримання грошової допомоги необхідно надати документи, які підтверджують виконання всіх умов. До таких документів належать:

Посвідчення особи

Трудова книжка

Документи, що підтверджують страховий стаж

Ці документи необхідні для підтвердження права на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі десяти щомісячних пенсій.