Хто може отримати 10 пенсій за раз

Таку виплату можуть мати працівники закладів охорони здоров'я, якщо вони не отримували інших пенсій, працювали у державних або комунальних установах та мають необхідний страховий стаж.

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Для чоловіків цей стаж становить 35 років, для жінок — 30 років.

Важливо! Працівники мають працювати на відповідних посадах у момент досягнення пенсійного віку.

При призначенні пенсії за віком та для отримання грошової допомоги необхідно надати документи, які підтверджують виконання всіх умов. До таких документів належать:

Посвідчення особи

Трудова книжка

Документи, що підтверджують страховий стаж

Ці документи необхідні для підтвердження права на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі десяти щомісячних пенсій.