Хто може отримати 10 пенсій за раз
Таку виплату можуть мати працівники закладів охорони здоров'я, якщо вони не отримували інших пенсій, працювали у державних або комунальних установах та мають необхідний страховий стаж.
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Для чоловіків цей стаж становить 35 років, для жінок — 30 років.
При призначенні пенсії за віком та для отримання грошової допомоги необхідно надати документи, які підтверджують виконання всіх умов. До таких документів належать:
- Посвідчення особи
- Трудова книжка
- Документи, що підтверджують страховий стаж
Ці документи необхідні для підтвердження права на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі десяти щомісячних пенсій.