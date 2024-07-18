Кто может получить 10 пенсий за раз
Такую выплату могут иметь работники учреждений здравоохранения, если они не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.
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Для мужчин этот стаж составляет 35 лет, для женщин - 30 лет.
При назначении пенсии по возрасту и для получения денежной помощи необходимо предоставить документы, которые подтверждают выполнение всех условий. К таким документам относятся:
- Удостоверение личности
- Трудовая книжка
- Документы, подтверждающие страховой стаж
Эти документы необходимы для подтверждения права на получение единовременной денежной помощи в размере десяти ежемесячных пенсий.