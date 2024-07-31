Яка надбавка до пенсії надається у 80 років
31 липня 2024, 16:39Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Українці можуть збільшити свою пенсію, завдяки отриманню різного роду надбавок. Такі доплати призначаються автоматично або ж нараховуються індивідуальному порядку, після особистого звернення пенсіонера.
Що відомо про надбавки за віком
Доплата за віком призначається пенсіонерам старше 70 років. З віком розмір цієї набавки зростає.
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Пенсіонери віком від 70 років до 74 років включно мають щомісячну надбавку – 300 гривень. Потім ця доплата збільшується так:
- для осіб від 75 до 79 років включно вона складає уже 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Надбавка за віком додається до пенсії автоматично. Вона нараховується у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.Зверніть увагу! Доплата за віком надається лише за умови, що сумарна щомісячна пенсійна виплата пенсіонера менша за 10 340,35 гривні.