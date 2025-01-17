Лише одна компанія: хто має право постачати газ у Придністров'я

У міністерстві енергетики Молдови пояснили, хто має право постачати газ у невизнане Придністров'я. Відомство вказало, що лише одна компанія може здійснювати постачання палива у регіон.

Хто може постачати газ у Придністров'я

Газ у Придністровський регіон може постачати лише компанія "Молдовагаз", а її партнером у цих постачаннях може бути SA Energocom, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Наразі тільки АТ "Молдовагаз" може постачати природний газ у Придністровський регіон Республіки Молдова на підставі контракту про постачання природного газу, укладеного із САП "Газпром",

– стверджують у міністерстві енергетики Молдови.

Такі постачання можуть здійснюватися через Трансбалканський коридор через Україну. Можливість цих постачань було підтверджено наприкінці минулого року.

"Молдовагаз" шукає нові маршрути для газу

31 грудня компанії "Молдовагаз" і SA Energocom провели тестову закупівлю газу в Болгарії через платформу Balkan Gas Hub.

Тоді було придбано 240 мегават-годин газу, який транспортували Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до Молдови, на точку з’єднання Кеушень. Таким чином підтвердили функціональність цього маршруту, включно з можливістю постачання газу на Лівобережжя.

Цікаво! У міністерстві енергетики Молдови утримались від конкретних коментарів щодо планів Natural Gaz постачати газ у Придністров’я, зазначивши, що це питання наразі вивчає Служба безпеки країни.