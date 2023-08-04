Пенсія за вислугу років: хто може вийти на пенсію раніше

Українські пенсіонери можуть вийти на пенсію раніше, якщо їхня спеціальність підпадає під закон про вислугу років. Маючи достатній страховий стаж, вони мають право піти на заслужений відпочинок навіть у 45 років.

Хто має змогу вийти на пенсію раніше

Українці можуть вийти на пенсію достроково, якщо це передбачено родом їхньої діяльності. Тобто якщо ваша спеціальність є дуже небезпечною для здоров'я і внесена у затверджений державою список, ви можете піти на заслужений відпочинок раніше.

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Для дострокового виходу на пенсію важливою умовою є наявність визначеного урядом об'єму страхового стажу.

На достроковий вихід на пенсію також мають право працівники освіти та охорони здоров'я. Незалежно від віку, вони у будь-який момент можуть вийти на пенсію, маючи достатню кількість страхового стажу 26 років і 6 місяців.

Які пенсії в Україні зараз

Цьогоріч індексація виплат для пенсіонерів проходила у березні. Тоді мінімальна сума виплат для деяких зросла з 2 100 гривень до 2 520 гривень. У липні 2023 року також відбулося підвищення пенсій для певних категорій населення.

Згідно із статистикою ПФУ українські пенсіонери станом на тепер отримують такі виплати:

1 227,8 гривні мають – 0,6%;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

більше 10 000 гривень – 10,4%.

Більшість пенсіонерів продовжують працювати через недостатню кількість коштів.

Мінімальна сума пенсії для непрацюючих пенсіонерів – 2 100 гривень, працюючих – 2 093 гривні.