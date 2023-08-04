Хто має змогу вийти на пенсію раніше
Українці можуть вийти на пенсію достроково, якщо це передбачено родом їхньої діяльності. Тобто якщо ваша спеціальність є дуже небезпечною для здоров'я і внесена у затверджений державою список, ви можете піти на заслужений відпочинок раніше.
Читайте також Як українцям вийти на пенсію у 45 років
Для дострокового виходу на пенсію важливою умовою є наявність визначеного урядом об'єму страхового стажу.
Які пенсії в Україні зараз
Цьогоріч індексація виплат для пенсіонерів проходила у березні. Тоді мінімальна сума виплат для деяких зросла з 2 100 гривень до 2 520 гривень. У липні 2023 року також відбулося підвищення пенсій для певних категорій населення.
Згідно із статистикою ПФУ українські пенсіонери станом на тепер отримують такі виплати:
- 1 227,8 гривні мають – 0,6%;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;
- більше 10 000 гривень – 10,4%.
Більшість пенсіонерів продовжують працювати через недостатню кількість коштів.